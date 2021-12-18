Küresel iklim değişikliği, yağışların azlığı, kuraklık...

Bu olumsuz koşullar su ve kaynaklarının hayati önemini her geçen gün ortaya koyuyor.

Susuzluk tehdidine karşı da yağmur adeta can suyu oluyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Su emen geçirimli betonla yağmur suyu depolanıyor

Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yağmur sularını değerlendirmek için proje geliştirdi.

Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Borca, ''Boşa giden yağmur suyunu geçirimli beton mekanizması üzerinden depolayarak bunu bahçe sulamasında, araç yıkama gibi amaçlarla kullanmak için bir uygulama gerçekleştirdik'' dedi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Yağmur Hasadı" projesi

İl Müdürlüğü bahçesinde uygulanan yenilikçi proje, özel sektöre de örnek oluyor.

Sistem, ilgili mimar ve mühendislere sahada birebir anlatılıyor.

Borca, detaylı bilgiye bakanlığın yayınladığı geçirimli beton kılavuzu üstünden ulaşılabileceğini aktardı.

''Yağmur Hasadı'' olarak da adlandırılan projenin depo kapasitesi isteğe bağlı olarak artırılıp azaltılabiliyor.

5 bin litrelik depoyla, şantiyelerde görev yapan yaklaşık 200 araç yıkanabiliyor.

Projenin uygulanması halinde elde edilen su, park ve bahçe sulamalarında da kullanılabiliyor.