Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evinin bahçesinden 6 ayda 28 ton çöp temizlendi
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Tuzla'da, bir kişinin evinin bahçesinde topladığı yaklaşık 12 ton çöp, vatandaşların şikayetlerinin ardından belediye ekipleri tarafından temizlendi.
İstasyon Mahallesi'nde yaşayan, akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen bir vatandaş, çevredeki konteynerlerden topladığı yaklaşık 12 ton çöpü evinin bahçesine taşıdı.
Kokudan rahatsız olan çevre sakinleri durumu Tuzla Belediyesi'ne haber verdi.
[Fotoğraf: İHA]
Eve giden temizlik ekiplerinin çalışmaları sonucu çöpler bahçeden toplandı.
Söz konusu kişinin bahçesinden 6 ay önce de yaklaşık 16 ton çöp toplandığı öğrenildi.
Etiketler: İstanbul
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