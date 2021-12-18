Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı projesinde çalışmalar devam ediyor.

Kent merkezine yakın bölgede yapılan gar binası yolcu kabulüne hazır hale getirildi.

Ankara-Sivas 2 saate inecek

Proje kapsamında 405 kilometrelik hat üzerinde 8 istasyon inşa edildi.

İstasyonların 2'si Kırıkkale'de, 2'si Sivas'ta, 4'ü de Yozgat'ta yer alıyor.

Hat hizmete açıldığında Ankara-Sivas arasında 12 saat süren tren yolculuğu 2 saate düşecek. Ankara-Yozgat arası 55 dakikaya, İstanbul-Sivas ise 5 saate düşecek.

YHT seferleri 2022'de başlayacak

Hızlı tren seferlerinin 2022 yılında başlaması bekleniyor.

Maliyeti 10 milyar Türk lirası olan proje Sivas ekonomisine de büyük katkı yapacak.