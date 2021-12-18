Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 15:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaşıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında çalışmalar devam ediyor. Son olarak Yüksek Hızlı Tren Garı yolcu kabulüne hazır hale getirildi. Seferlerin 2022 yılında başlaması başlaması bekleniyor.
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı projesinde çalışmalar devam ediyor.
Kent merkezine yakın bölgede yapılan gar binası yolcu kabulüne hazır hale getirildi.
Ankara-Sivas 2 saate inecek
Proje kapsamında 405 kilometrelik hat üzerinde 8 istasyon inşa edildi.
İstasyonların 2'si Kırıkkale'de, 2'si Sivas'ta, 4'ü de Yozgat'ta yer alıyor.
Hat hizmete açıldığında Ankara-Sivas arasında 12 saat süren tren yolculuğu 2 saate düşecek. Ankara-Yozgat arası 55 dakikaya, İstanbul-Sivas ise 5 saate düşecek.
YHT seferleri 2022'de başlayacak
Hızlı tren seferlerinin 2022 yılında başlaması bekleniyor.
Maliyeti 10 milyar Türk lirası olan proje Sivas ekonomisine de büyük katkı yapacak.
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