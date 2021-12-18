Hastanenin acil servisinde görevli 28 yaşındaki Dr. Turan, spor yapmak için Tatvan ilçesindeki bir spor salonuna gitti.

Burada egzersiz yaptığı sırada fenalaşan Turan, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Turan, mesai arkadaşlarının müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.