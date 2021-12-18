Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 15:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Spor yaparken kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Bitlis Devlet Hastanesi'nde görev yapan Pratisyen Dr. Leyla Gonca Turan, spor yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Hastanenin acil servisinde görevli 28 yaşındaki Dr. Turan, spor yapmak için Tatvan ilçesindeki bir spor salonuna gitti.
Burada egzersiz yaptığı sırada fenalaşan Turan, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Turan, mesai arkadaşlarının müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
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