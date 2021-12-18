Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 15:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İzmir'in ilçelerine mevsimin karı düştü
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'in yüksek kesimleri, mevsimin ilk karı ile beyaza büründü
İzmir'in yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Meteoroloji'nin hava sıcaklıklarının düşüşü ve yurdun bir çok bölümünde kar yağışının etkili olmasının beklendiği açıklamasının ardından, İzmir'in bazı ilçelerine mevsimin ilk karı düştü.
Karabağlar ilçesi Kavacık Mahallesi, Ödemiş ilçesi Bozdağ Mahallesi ve Kiraz Ovacık Yaylası'nda gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile İzmir'in yüksek kesimleri beyaza büründü.
Etiketler: İzmir Kar Yağışı
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