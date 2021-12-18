İzmir'in yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Meteoroloji'nin hava sıcaklıklarının düşüşü ve yurdun bir çok bölümünde kar yağışının etkili olmasının beklendiği açıklamasının ardından, İzmir'in bazı ilçelerine mevsimin ilk karı düştü.

Karabağlar ilçesi Kavacık Mahallesi, Ödemiş ilçesi Bozdağ Mahallesi ve Kiraz Ovacık Yaylası'nda gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile İzmir'in yüksek kesimleri beyaza büründü.