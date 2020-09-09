Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Tekirdağ'da 4,1 büyüklüğünde deprem
[Grafik: TRT Haber]
Tekirdağ'ın Sarköy ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'dan da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.57'de Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Merkez üssü Tekirdağ'ın Sarköy ilçesi olan deprem, İstanbul'da da hissedildi.
Deprem, 9,91 kilometre derinlikte yaşandı.
Etiketler: Tekirdağ deprem istanbul deprem AFADSon Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 01:13
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