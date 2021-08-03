Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 2 bin 617 kök Hint keneviri ele geçirildi
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde boş bir arsada ele geçirilen 2 bin 617 kök Hint keneviri yakılarak imha edildi.
Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi Sultan Sokak'taki bir arsada Hint keneviri ekildiğini belirledi.
Ekipler, 2 bin 617 kök keneviri belediye ekiplerinin de yardımıyla topladı.
Kenevir yakılarak imha edilirken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Hint Keneviri Polis Tekirdağ
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