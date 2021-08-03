Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi Sultan Sokak'taki bir arsada Hint keneviri ekildiğini belirledi.

Ekipler, 2 bin 617 kök keneviri belediye ekiplerinin de yardımıyla topladı.

Kenevir yakılarak imha edilirken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.