Elazığ'dan yangından büyük zarar gören Manavgat'a yardım eli uzandı. Elazığ Ağın Belediye Başkan Vekili Burhan Ertuğrul, Belediye Başkanı Ali Uslu'nun yangının yaşandığı bölgelere giderek incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Bu incelemeler neticesinde Uslu'nun talimatıyla belediyenin arazisinde üretilen ve hasat edilen 13 ton 250 kilogram arpayı Manavgat'taki besicilere göndermeye karar verdiklerini ifade eden Ertuğrul, bölgeye sevk edilen arpa yüklü kamyonun Manavgat'ta, Belediye Başkanı Uslu tarafından karşılandığını ifade etti.

Ertuğrul, arpanın Manavgat Belediyesi yardım dağıtım merkezine teslim edildiğini dile getirerek, "Tüm Türkiye geçmişte olduğu gibi bugün de yürek yakan yangınların yaralarını birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza vererek saracaktır" dedi.