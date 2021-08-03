Tokat'ta, polis ekipleri, il merkezi, Artova, Erbaa, Niksar, Pazar, Turhal ve Zile ilçelerinde 2021 yılının ocak ve temmuz ayları arasında 32 kaçakçılık operasyonu düzenledi.

Operasyonlarda, 1 milyon 450 bin makaron, 3 bin 525 balya sarma kağıdı ve 1055 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Polisin gözaltına aldığı 63 kişi hakkında adli işlem yapıldı.