Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta kaçakçılık operasyonları: 63 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tokat'ta 2021 yılının başından bu yana yapılan 32 kaçakçılık operasyonunda 63 kişi gözaltına alındı.
Tokat'ta, polis ekipleri, il merkezi, Artova, Erbaa, Niksar, Pazar, Turhal ve Zile ilçelerinde 2021 yılının ocak ve temmuz ayları arasında 32 kaçakçılık operasyonu düzenledi.
Operasyonlarda, 1 milyon 450 bin makaron, 3 bin 525 balya sarma kağıdı ve 1055 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.
Polisin gözaltına aldığı 63 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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