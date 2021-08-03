Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 15:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yangın bölgelerine 20 TOMA
[Fotoğraf: Arşiv]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye 20 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk etti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'nin bazı bölgelerinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.
Bu kapsamda, bölgeye 20 TOMA ile doğabilecek arızalara karşı bir tamir aracı da gönderildi.
Araçlar, Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek verecek.
Etiketler: Orman Yangını
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