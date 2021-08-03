İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'nin bazı bölgelerinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Bu kapsamda, bölgeye 20 TOMA ile doğabilecek arızalara karşı bir tamir aracı da gönderildi.

Araçlar, Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek verecek.