Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan bir otobüs X ray taramasından geçirildi.

Bagajda şüpheli yoğunluk belirlendi. Açılan tabanda külçeler halinde 5 kilogram altın bulundu.

Bunun yanında gerçekleştirilen çeşitli aramalarda 12 kilogram uyuşturucu, oto parçaları, 20 navigasyon cihazı ve çok sayıda tekstil eşyası ve oyuncak ele geçirildi.

3 tutuklama

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.