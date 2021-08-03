Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 15:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 5 kilogram altın ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen 6 ayrı operasyonda 12 kilogram uyuşturucu, 5 kilogram külçe altın ve kaçak ticari eşya ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan bir otobüs X ray taramasından geçirildi.
Bagajda şüpheli yoğunluk belirlendi. Açılan tabanda külçeler halinde 5 kilogram altın bulundu.
Bunun yanında gerçekleştirilen çeşitli aramalarda 12 kilogram uyuşturucu, oto parçaları, 20 navigasyon cihazı ve çok sayıda tekstil eşyası ve oyuncak ele geçirildi.
3 tutuklama
Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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