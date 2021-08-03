Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da orman yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Halıtlı ve Sarıalan mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman yangını söndürme, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yangın, Orman İşletme Şefliğine bağlı 5 arazöz, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın, 1 saatte söndürüldü.
Hasar gören alanın tespit çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını Orman İtfaiye
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