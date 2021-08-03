Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Halıtlı ve Sarıalan mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman yangını söndürme, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yangın, Orman İşletme Şefliğine bağlı 5 arazöz, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın, 1 saatte söndürüldü.

Hasar gören alanın tespit çalışmaları sürüyor.