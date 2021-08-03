Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 13:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu olacak.
Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülürken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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