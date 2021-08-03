Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu olacak.

Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülürken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.