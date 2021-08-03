Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 12:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda örgüt üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: FETÖ
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