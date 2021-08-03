Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ambarlı Limanı açığında arızalanan tankere müdahale etti.

"274 metre uzunluğundaki tanker kurtarıldı"

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ambarlı Limanı açığında makinesi arızalanan 274 metre boyundaki NISSOS SIKINOS isimli tanker, kılavuz kaptanımız eşliğinde NENE HATUN, KURTARMA 7 ve KURTARMA 12 römorkörlerimiz refakatinde demir yerine emniyetle demirletildi" denildi.