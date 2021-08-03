Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 12:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ambarlı Limanı açığında arızalanan tanker kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ambarlı Limanı açığında makine arızası yapan tankerin kurtarıldığını açıkladı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ambarlı Limanı açığında arızalanan tankere müdahale etti.
"274 metre uzunluğundaki tanker kurtarıldı"
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ambarlı Limanı açığında makinesi arızalanan 274 metre boyundaki NISSOS SIKINOS isimli tanker, kılavuz kaptanımız eşliğinde NENE HATUN, KURTARMA 7 ve KURTARMA 12 römorkörlerimiz refakatinde demir yerine emniyetle demirletildi" denildi.
Ambarlı Limanı açığında makinesi arızalanan 274 metre boyundaki NISSOS SIKINOS isimli tanker, kılavuz kaptanımız eşliğinde NENE HATUN, KURTARMA 7 ve KURTARMA 12 Römorkörlerimiz refakatinde demir yerine emniyetle demirletildi. pic.twitter.com/WuiLMtRcbP— KEGM (@kiyiemniyet) August 3, 2021
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