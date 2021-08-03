İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, göçmen kaçakçılığı ile ilgili yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, İstanbul genelinde 26 Nisan-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen düzensiz göçmen uygulamalarında, Türkiye'ye yasal olmayan yollardan giriş yapan ve yasal kalış hakkı olmayan 5 bin 365'i Afganistan, 2 bin 541'i Pakistan uyruklu şahıslar olmak üzere toplam 15 bin 328 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan şahıslar, haklarında yürütülen idari işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.