Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 13:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da 3 ayda 15 bin 328 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da, 26 Nisan-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen düzensiz göçmen uygulamalarında 15 bin 328 düzensiz göçmen yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, göçmen kaçakçılığı ile ilgili yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, İstanbul genelinde 26 Nisan-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen düzensiz göçmen uygulamalarında, Türkiye'ye yasal olmayan yollardan giriş yapan ve yasal kalış hakkı olmayan 5 bin 365'i Afganistan, 2 bin 541'i Pakistan uyruklu şahıslar olmak üzere toplam 15 bin 328 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan şahıslar, haklarında yürütülen idari işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Emniyet Genel Müdürlüğü
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