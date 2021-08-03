Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler köyünde, bugün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün öğlen saatlerinde Yusufeli'ne bağlı Yüncüler köyü Dabget mahallesinde yangın çıktığı hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan ilk tespitlere göre 20'ye yakın evin etkilendiği yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybı ve yaralanma bilgisine ulaşılmamıştır. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının müdahalesiyle yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup söndürme çalışmaları vatandaşlarımızın can güvenliği ön planda tutularak devam etmektedir."