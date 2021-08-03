Adana'da Seyhan Belediyesi Sağlık ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, orman yangınında yaralanan hayvanlar için iki ilçede çalışma başlattı.

Ekipler, yangının etkilediği mahallelerde yaralanan ve bitkin düşen keçi, koyun, inek gibi büyük ve küçükbaş hayvanlar ile köpek ve kedi gibi evcil hayvanların tedavisini ve bakımını yaptı, gerekli ilaçlarını verdi.

[Fotoğraf: AA]

Yabani hayvanlar için de beslenme noktalarına yiyecek bırakıldı.

"Sadece insanlar değil hayvanlar da büyük zarar gördü"

Sağlık ve Veterinerlik İşleri Müdürü veteriner hekim Evren Sonyürek, yangın bölgelerinde sadece insanların değil hayvanların da büyük zarar gördüğünü belirterek, çalışmalarını şöyle anlattı:

"Yangın çıkan köylerdeki evleri tek tek gezip ihtiyaçları tespit ediyoruz. Ne yazık ki yangınlarda telef olan çok sayıda hayvan var. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tedavisini ve ilaçlamasını yapıyoruz. Sokak hayvanları ve yabani hayvanlar için de besleme noktaları oluşturup bu noktalara çeşitli gıda ürünleri bıraktık. Doğada yaşayan tilki, kurt, çakal gibi yabani hayvanlar bu sayede beslenebilecekler, ulaşabildiğimiz yaralı hayvanların ise tedavisini yapmaya devam edeceğiz."

Adana'nın Kozan ilçesinde 28 Temmuz'da, Aladağ ilçesinde de 29 Temmuz'da çıkan orman yangınları 31 Temmuz'da kontrol altına alınmıştı.