Şanlıurfa Ticaret Borsası (ŞTB) tarafından başvurusu yapılan "Urfa Peyniri", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesi aldı.

ŞTB Başkanı Mehmet Kaya, kentin binlerce yıllık kültürü ile tüm dünya için her daim çekim merkezi olduğunu ifade etti.

"Urfa peyniri artık tüm pazarlarda kendi ismiyle var olacak"

Kentin her değerine sahip çıkmaya çalıştıklarını belirten Kaya, şunları söyledi:

"Daha önce sade yağımızı tescilleyerek bunun farklı adlarla satışının önüne geçmeyi, Şanlıurfa'ya ait ürünlerin ve kentimizin dünya çapında markalaşmasını amaçlamıştık. Şimdi de peynirimizin Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işareti alındı. Urfa peyniri artık tüm pazarlarda kendi ismiyle var olacak. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kentimize hayırlı olmasını diliyorum."