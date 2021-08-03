Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 16:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kafası teneke kutuya sıkışan ayı kurtarıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kafasını teneke kutuya sıkıştıran ayı vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyünde çalışan işçiler, bir ayının kafasını teneke kutuya şıkıştırdığını fark etti.
Vatandaşlar seferber oldu
Dağlık bölgede görmeden ilerlemeye çalışan ve nefes almakta güçlük çeken ayı için vatandaşlar seferber oldu.
Güçlükle sakinleştirilen ayı, kayalık bölgeden alındı. Daha sonra ayının kafasındaki tenekenin çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Bıçakla tenekeyi kesen vatandaşlar, ayıyı kurtardı. Özgürlüğüne kavuşan ayı, bir süre sonra gözlerden kayboldu.
Etiketler: Hakkari
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