Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyünde çalışan işçiler, bir ayının kafasını teneke kutuya şıkıştırdığını fark etti.

Vatandaşlar seferber oldu

Dağlık bölgede görmeden ilerlemeye çalışan ve nefes almakta güçlük çeken ayı için vatandaşlar seferber oldu.

Güçlükle sakinleştirilen ayı, kayalık bölgeden alındı. Daha sonra ayının kafasındaki tenekenin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Bıçakla tenekeyi kesen vatandaşlar, ayıyı kurtardı. Özgürlüğüne kavuşan ayı, bir süre sonra gözlerden kayboldu.