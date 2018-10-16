Tekirdağ’da 1 ton kaçak deniz patlıcanı ele geçirildi

Tekirdağ Marmara Ereğlisi ilçesindeki NATO limanında bir kişinin kamyonete şüpheli paketler taşıdığı ihbarı üzerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Durdurulan kamyonette yapılan aramada, kovalar ve çuvallara doldurulmuş avlanması yasak olan 1 ton kaçak deniz patlıcanı ele geçirildi.

Deniz patlıcanlarına el konulurken kamyonet sürücüsü E.Y. gözaltına alındı.

Deniz patlıcanları ise Tekirdağ Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA