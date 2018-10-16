Samsun'da eski 19 Mayıs Stadyumu'nun yıkımına başlandı

Heyecanlı maçlara sahne oldu. Samsunspor taraftarına sevinci de yaşattı, hüznü de. Şimdi ise bambaşka bir heyecan yaşanıyor.

Yeşil sahanın yerine, yeşil alanların ağırlıkta olduğu millet bahçesi yapılıyor. 3 makine ile yıkım işlemine başlanan stadyumun, yılbaşından önce yıkımı tamamlanacak.

Yıkım tamamlanınca, ortaya 34 bin 533 metrekarelik alan çıkacak. Millet Bahçesi'nde parklar, havuzlar, yürüyüş ve dinlenme alanları ile spor tesisleri bulunacak.

Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, millet bahçesinin 3 tarafı tamamen spor tesisi ile çevrili güzel bir mekan olacağını söyledi.

23 Şubat 1975'te Trabzonspor maçı ile faaliyete geçen, 20 Mayıs 2017'de son kez Samsunspor-Bandırmaspor maçının oynandığı stadyum, Millet Bahçesi olacak.

Kaynak: TRT Haber, AA