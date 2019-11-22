Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir minibüsü ilçe girişinde durdurdu.

41 düzensiz göçmen yakalandı

Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 31 Mısır, 7 Pakistan ve 3 İran uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Araç sürücüsü B.Y. gözaltına alındı.

İzmir'de 43 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de Sahil Güvenlik ekipleri, Alaçatı açıklarında lastik bota müdahale etti. Botta bulunan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 22 Kongo, 9 Suriye, 7 Filistin ve 5 Orta Afrika uyruklu 43 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkartıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA