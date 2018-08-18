Tekirdağ Limanı'nda tatil yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili nedeniyle feribotları kullanarak araçlarıyla Avşa Adası ve Marmara adalarına gitmek isteyen çok sayıda sürücü yoğunluk oluşturdu.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Tekirdağ Limanı'ndaki araç kuyrukları zaman zaman 3 kilometreye ulaştı.

Trafik ve zabıta ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla limanda tedbir alırken, tatilciler araçlarıyla yol kenarlarında sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

Tatil için Avşa Adası'na giden Ahmet Günaşan, sabah 6'da Tekirdağ'a geldiğini ve 3 saattir araç kuyruğunda beklediğini söyledi.

Kaynak: AA