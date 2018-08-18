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Şırnak’ta 5 bölge “özel güvenlik bölgesi” ilan edildi

Şırnak Beytüşşebap'a bağlı 5 bölge, 66 alanın 15 gün boyunca "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği duyuruldu.

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Şırnakta 5 bölge “özel güvenlik bölgesi” ilan edildi

Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve ilgili Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Beytüşşebap ilçesine bağlı 4 bölge, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen 5 bölge ve 66 alanla ilgili detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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