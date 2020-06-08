Haber Giriş: Kaynak: DHA
Tekerleği çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, sağ ön tekerleği yerinden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Düzce'deki kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Metin Çelik yönetimindeki otomobilin ön sağ tekerleği, yerinden çıktı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ile Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: trafik Kazası otomobil tekerleği 4 yaralıSon Güncelleme: 8 Haziran 2020 Pazartesi 13:47
Son Haberler
- 13:59
- 14:11
- 13:50
- 13:39
- 13:36
Sıradaki Haber
Gaziantep'te işletmelere "Fıstık Gibi" sertifikası veriliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz