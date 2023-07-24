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Türkiye
AA 24.07.2023 17:38

Tedavi edilip denize bırakılan caretta caretta, bir yılda 3 bin kilometre yol katetti

Antalya'nın Kemer ilçesinde, yaklaşık 2,5 yıl önce kıyıda halsiz bulunan, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) veterinerlerince tedavisi tamamlandıktan sonra "Lara" adı verilip denize bırakılan caretta caretta, bir yılda yaklaşık 3 bin kilometre yol katetti.

Tedavi edilip denize bırakılan caretta caretta, bir yılda 3 bin kilometre yol katetti

20 Temmuz 2022'de DEKAMER ile birlikte düzenlenen etkinlikle, otel sahilinden denize uğurlanan "Lara", üzerine yerleştirilen uydu cihazıyla takip ediliyor. "Lara"nın bugüne kadar yaklaşık 3 bin kilometre yol gittiği tespit edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, bir yıl boyunca izlenen "Lara"nın, kendilerine önemli bilimsel katkılar sağladığını belirtti.

Yuvalama sonrası kaplumbağaların uydu ile izlenmesi konusunda daha fazla bilgi sahibiyken, yaralı kaplumbağaların tedavi sonrası göç yolları hakkında fazla bilgileri olmadığını aktaran Kaska, şunları kaydetti:

"Lara, bilgi eksikliğini tamamlamaya yönelik önemli bir çalışma olmuştur. Yuvalama kumsalları ve önemini bilmemize rağmen Akdeniz'de önemli beslenme alanları veya kışlama alanlarını içeren 'Önemli Deniz Kaplumbağa Alanı (Important Marine Turtle Area-IMTA)' hakkında bize bilgi sağlamış oldu. Akdeniz'de, Kuzey Afrika'da ülkemizde yuva yapan kaplumbağaların yoğunlaştığı alanların başında Tunus Gabes Körfezi ve Mısır'ın Bardavil Gölü gelmektedir. Lara da göç yolu sonunda Mısır'ın Bardavil gölünde besleneceği doğrultuda göç etmektedir. Başarılı bir rehabilitasyon sonucu denize bırakılan ve izlenen Lara'nın ardından başka firmalar da benzer destekleri sağlama yolunda bizimle irtibat kurmaktalar. Bu, caretta caretta ve deniz kaplumbağası üreme bölgelerindeki turizm faaliyetlerinin düzenlenmesi ve kaplumbağalar ile turizmin birlikte yer alabileceği örnek bir çalışma olmuştur."

Cem Karacan ise yıllardır sahillerinde bulunan nadir kum zambaklarını ve caretta caretta yuvalarını koruduklarına değindi.

Bu canlıların, bölgenin önemli ev sahipleri arasında yer aldığını belirten Karacan, "Bilinçli olmak zorundayız. Bu projenin ortağı olduğumuz için çok mutluyuz. Misafirlerimiz de Lara'yı web sitemizde yer alan haritadan takip ediyorlar, bize Lara'yı soruyorlar. Lara'dan sinyal alamadığımız yaklaşık iki aylık bir süre olmuştu, onu kaybettiğimizi düşünerek üzülmüştük. Yeniden sinyal almaya başladığımızda grubumuzda büyük bir sevinç yaşandı. Lara bizim bir parçamız oldu, uzun yıllar ondan haber almayı diliyoruz" dedi.

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