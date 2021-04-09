Suriye'de mağdur ailelere yardım eli uzatan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), rahmet ve mağfiret ayı ramazanda da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayacak.

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, ramazanın manevi iklimini dünyanın dört bir yanına ulaştırmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Veren el ile alan el arasında köprü vazifesi gördüklerini ve zenginle fakiri bir araya getirdiklerini belirten Açık, yardımlaşma duygularının zirveye çıktığı, tokun açın halinden daha iyi anlayabildiği bir ay olan ramazanda, Suriyeli savaş mağduru ailelere yardımda bulunacaklarını açıkladı.

"Ramazanın bereketini savaş mağduru ailelerimize ulaştıracağız"

Suriye'de 10 yıldan beri gıdadan barınmaya, giyecekten yakacağa, eğitimden dini hizmetleri destekleme faaliyetlerine kadar hayata dokunan her alanda yardım çalışması yürüttüklerini dile getiren Açık, şöyle dedi:

"Ramazan ayında da inşallah savaş mağduru ailelerimizi yalnız bırakmayacak, oruçlarını sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde tutabilmelerine yardımcı olacağız. Bu kapsamda İdlib, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 30 bin kişiye iftarlık dağıtacağız. 10 bin aileye içerisinde temel ihtiyaç maddelerinin yer aldığı gıda kolisi ulaştıracağız. 2 bin yetim çocuğumuza da bayramlık kıyafet hediye edeceğiz. Hayırseverlerimizin destekleriyle büyüğünden küçüğüne kadar halkın her kesimini sevindirmiş olacağız. Ramazanın bereketini savaş mağduru ailelerimize ulaştırarak onların dualarını almış olacağız."