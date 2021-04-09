Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da PKK eylemlerini organize eden şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da terör örgütü PKK adına eylem ve sokak hareketlerini organize ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele ekipleri, örgüt adına çok sayıda eylem ile sokak hareketini organize ettiği, bir çoğuna aktif katılım sağladığı iddia edilen H.K'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Örgütsel dökümanlar ele geçirildi
Bu kapsamda, Şişli’de bir örgüt hücresine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Adresteki aramada, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile çok sayıda mermi, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: İstanbul PKK/KCK Terörle Mücadele
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