Terörle Mücadele ekipleri, örgüt adına çok sayıda eylem ile sokak hareketini organize ettiği, bir çoğuna aktif katılım sağladığı iddia edilen H.K'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Örgütsel dökümanlar ele geçirildi

Bu kapsamda, Şişli’de bir örgüt hücresine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Adresteki aramada, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile çok sayıda mermi, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.