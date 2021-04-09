Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki görevinden ihraç edilen eski asker teslim oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki görevinden ihraç edilen eski astsubay, Konya'da gözaltına alındı.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan aranan ve KHK ile Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında görevliyken ihraç edilen eski astsubay Mehmet Y, karakola giderek teslim oldu.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan zanlı, tutuklandı.
Etiketler: FETÖ
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