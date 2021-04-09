Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de kekiğin yüzde 89,3'lük bölümü Denizli'de üretildi.

"Denizli kekiği" için Pamukkale Belediyesince 27 Ocak 2020'de "Denizli kekiği" adıyla coğrafi işaret başvurusunda bulunulduğu kaydedilen açıklamada, "3 aylık askı sürecinin de tamamlanmasının ardından 7 Nisan 2021'de 'Denizli Kekiği' Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiş oldu." ifadelerine yer verildi.

"İlimize ve ülkemize büyük katkıları olacak"

Açıklamada, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'ın belgeyi, kendilerini ziyaret eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teslim ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentin önemli değerlerinden olan kekiğin artık Denizli ismiyle birlikte tescil edildiğini vurgulayarak, "Bu konuda büyük emekler veren Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkür ediyorum. Bu tescilin ilimize ve ülkemize büyük katkıları olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise il genelinde toplam 172 bin 461 dekar alanda üretilen kekiğin, 60 milyon dolar ihracat hacmi bulunduğunu bildirdi.