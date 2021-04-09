Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.
Bölgenin doğusu ile İstanbul'da yağış tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kocaeli ve Sakarya'nın yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Zirai don tehlikesi için uyarıda bulunuldu
Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, rüzgarın orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Trakya, İstanbul ve bölgenin doğusunda, salıya kadar zirai don riski nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Sağanak Yağış İstanbul
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