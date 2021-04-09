UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerinin trafik kazası tatbikatında konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, il genelinde vaka sayılarının arttığına ve vatandaşların tedbirlere uymadıklarına dikkati çekti.

Vali Çakır, “Son iki ayda dikkat çekici bir şekilde korona virüs vaka sayılarında artış meydana gelmeye başladı. Bölgemizde mutant virüs oranı ve yayılım hızı çok yüksek. Buna bağlı olarak vakalarda ciddi bir artış var. Maalesef, bütün ısrarlarımıza rağmen vatandaşlarımızın bu konuda gerekli dikkat ve özeni göstermiyor. Bir hasta ziyaretinden şu ana kadar 42 vaka tespit edildi. Bu konuda maalesef hala bazı vatandaşlarımızda gerekli hassasiyeti göremiyoruz” dedi.

“İzinsiz sokakta olan, araç kullanan herkese cezai işlem uygulayacağız”

Geçtiğimiz hafta sonu sokağa izinsiz çıkan vatandaşları ikaz ettiklerini fakat bu hafta sonu ikaz etmeden istisnasız cezai işlem uygulayacaklarını belirten Vali Çakır, “Hafta sonu kısıtlamalarımız devreye girdi. Kolluk kuvvetlerimiz sokakta görevde ama bununla alakalı market, fırın, eczane vb. yasak kapsamı dışında kalan yerlerde serbest. Bu hafta izinsiz sokakta olan, araç kullanan istisna kapsamında olan vatandaşlara ceza uygulayacağız” diye konuştu.

[Fotoğraf: İHA]

Ramazan ayında ilave kısıtlamalarla süreci daha da kontrol altına alacaklarını düşündüklerini söyleyen Vali Çakır, “Hastanede belli bir yoğun bakım doluluk oranına ulaştık, normal seyrimizi aştık ama kriz halinde değiliz. Bazı servislerimizdeki yataklarımızı oralara kaydıracağız. Bu anlamda vatandaşlarımıza en üst seviyede hizmet vermeye devam ediyoruz. Her hastanenin bir kapasitesi var. Eğer artışın önüne geçemezsek şu an olmasa da ileride bir sıkıntı yaşayacağımız da bir gerçek” şeklinde konuştu.

