6 Nisan'da ot toplamak için el arabasıyla bahçeye giden 80 yaşındaki Yusuf Karayiğit'ten haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Alzaymır hastası olduğu öğrenilen yaşlı kişi için aynı gün yapılan arama-kurtarma çalışmalarından sonuç alınamaması üzerine, AFAD ekiplerince narenciye bahçelerinin yoğun olduğu mahallede drone ile havadan inceleme yapıldı.

Dere yatağında Karayiğit'in el arabasının bulunması üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı. İncelemede, limon bahçesinin kenarındaki çalının içerisine düştüğü tespit edilen Karayiğit, ekipler tarafından kurtarıldı.

Yorgun düştüğü gözlenen Karayiğit, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.