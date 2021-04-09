Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kartepe'de kar kalınlığı 87 santimetre
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış sonrası Kartepe Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığı 87 santimetreye ulaştı.
Yoğun yağışın ardından dün akşam kayak merkezinde 60 santimetre ölçülen kar kalınlığı 27 santimetre arttı.
Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, Kartepe zirve yolu, Erikli Tepe Tabiat Parkı ile yüksek kesimlerdeki kırsal yerleşim alanlarında küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Ekipler, bölgede yolların açık kalmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sabaha kadar sürdürdü.
Etiketler: Kış Sporları
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