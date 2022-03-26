Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 20:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
TCG Heybeliada korveti ile Alman fırkateyni geçiş eğitimi yaptı
Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait korvet ile Almanya'ya ait fırkateynin, Ege Denizi'nde geçiş eğitimi yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TCG Heybeliada korvetimiz tarafından, Alman fırkateyni FGS LUBECK ile Ege Denizi'nde geçiş eğitimleri icra edildi." bilgisi verilerek, söz konusu faaliyete ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.
TCG HEYBELİADA korvetimiz tarafından, Alman fırkateyni FGS LUBECK ile Ege Denizi’nde geçiş eğitimleri icra edildi. pic.twitter.com/jqFOdiKuI1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 26, 2022
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Almanya
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