Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TCG Heybeliada korvetimiz tarafından, Alman fırkateyni FGS LUBECK ile Ege Denizi'nde geçiş eğitimleri icra edildi." bilgisi verilerek, söz konusu faaliyete ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

TCG HEYBELİADA korvetimiz tarafından, Alman fırkateyni FGS LUBECK ile Ege Denizi’nde geçiş eğitimleri icra edildi. pic.twitter.com/jqFOdiKuI1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 26, 2022