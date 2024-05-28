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Türkiye
AA 28.05.2024 15:38

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu toplandı

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, komisyon olarak farklı maden ocaklarında incelemelerde bulunacaklarını, yarın Balıkesir'deki altın ve gümüş ocağını inceleyeceklerini açıkladı.

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu toplandı
[Fotograf: AA]

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, komisyon olarak farklı maden ocaklarında incelemelerde bulunacaklarını, yarın Balıkesir'deki altın ve gümüş ocağını inceleyeceklerini açıkladı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı.

Uslu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, herhangi bir soru işareti kalmayacak şekilde ilgilileri dinlediklerini belirtti.

Kazayla ilgili idari ve adli soruşturmaların sürdüğünü aktaran Uslu, bunları da takip ettiklerini dile getirdi.

Atay Uslu, "Farklı maden ocaklarında incelemeler yapacağız. Yarın Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bulunan altın ve gümüş ocağında incelemelerde bulunacağız. Önümüzdeki haftayla ilgili de takvim oluşturuyoruz." dedi.

Komisyon Başkanı Uslu'nun açıklamalarının ardından Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu'nun sunumuna geçildi.

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