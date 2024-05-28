Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 14.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.05.2024 15:26

Mersin'deki zincirleme kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı

Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Mersin'deki zincirleme kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde 26 Mayıs'ta meydana gelen kazaya karışan otomobilde ağır yaralanan Mehmet Orhan Teymen, tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Teymen'in cenazesi, işlemlerinin ardından yakınlarınca alınıp Adana Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aynı kazada hayatını kaybeden Teymen'in ziraat mühendisi eşi 59 yaşındaki Ayla Çelik Teymen'in cenazesi ise Tarsus ilçesindeki Şehir Mezarlığı'na götürüldü.

Mersin'deki zincirleme kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı

Burada kılınan namazın ardından Teymen'in cenazesi, Sucularlı Mahallesi'ndeki Eshab-ı Kehf Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye Teymen'in ailesi, yakınları ve iş arkadaşları katıldı.

Otobüs şoförü tutuklu

TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde, Ali G. idaresindeki yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarpmış, ardından aynı bölgede bir kaza daha meydana gelmişti.

İlk kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmış, diğer kazada da 6 kişi yaralanmıştı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüsün sürücüsü, tutuklanmıştı.

ETİKETLER
Mersin Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Diyanet İşleri Başkanlığı 85 eğitim görevlisi alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:37
DSÖ, Gazze'de tıbbi tahliye edilmesi gereken 10 bin civarında hasta olduğunu bildirdi
16:36
Kırklareli'nde sahipsiz köpekten kaçarken otomobilin çarptığı kişi yaralandı
16:22
İstanbul'da 10 araç birbirine girdi: 2 yaralı
16:26
USOM, her gün yaklaşık 422 büyük saldırıyı engelliyor
16:16
OpenAI firması, yeni yapay zeka modelini geliştirmek için "güvenlik komitesi" oluşturdu
16:13
Edirne Valiliğinden "tiny house"ların kaldırılmasıyla ilgili provokatif paylaşım yapanlara suç duyurusu
İsrail ordusu, Refah'taki çadır kampı bombaladı
İsrail ordusu, Refah'taki çadır kampı bombaladı
FOTO FOKUS
Uğur böcekleri kış uykusundan uyandı
Uğur böcekleri kış uykusundan uyandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ