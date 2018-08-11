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TBMM Başkanı Yıldırım: Yaptırım kararları küresel ekonomik savaşa dönüşüyor

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ABD'nin ekonomik yaptırım kararlarını değerlendirdi.

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TBMM Başkanı Yıldırım: Yaptırım kararları küresel ekonomik savaşa dönüşüyor

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ABD'nin ekonomik yaptırım kararlarıyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

 


 

Binali Yıldırım Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda,

"ABD yönetiminin başlattıgı birtakım ekonomik yaptırım kararlarının şimdilerde küresel bir ekonomik savaşa dönüşmekte oldugunu görüyoruz.

Her gün gelişen ve umut vaat eden Avrasya coğrafyasında İran, Rusya ve şimdide Türkiye’ yi hedef alan bu hasmane tutum ülkelerimizin yakın işbirligi ve dayanışması karşısında işe yaramayacaktır.

Tek müttefiki Dolar olan ABD yönetimine duyurulur" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tbmm, binali yıldırım
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