Çok Bulutlu 3.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.01.2024 21:20

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Erdek'te incelemede bulundu

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri Erdek'te inceleme yaptı.

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Erdek'te incelemede bulundu

Komisyon üyeleri, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel başkanlığında, Karşıyaka, Çakıl ve Kestanelik mahallelerindeki balıkçı barınaklarını gezdi.

Heyet daha sonra Karşıyaka ve Çakıl Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçılarla bir araya geldi.

Karayel, balıkçılığın ve balıkçıların Marmara Bölgesi ile Türkiye için önemine işaret ederek, "Hepinizin emeğine sağlık. Allah bol kazançlar versin." dedi.

Milletvekillerine sorunlarını anlatan balıkçılar, tekne ve gemi takip cihazı BAGİS'in arızalanması halinde sefere çıkamadıklarını belirterek, cihaz tamir edilinceye kadar balık avına devam etmek istediklerini söyledi.

Liman ve barınak sayısının yetersiz olduğunu dile getiren balıkçılar, avlanma sezonu, yasaklar, ağ boyları ve av sahaları konularında yeni düzenlemelere gidilmesini, bölgede yeni liman ve iskeleler yapılmasını, arızalı deniz fenerlerinin onarılmasını istedi.

Karayel de balıkçıların aktardığı sorunların çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını, hazırlayacakları raporda çözüm önerilerine de yer vereceklerini ifade etti. Komisyon sözcüsü, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz de balıkta da taban fiyat politikası uygulanması gerektiğini belirtti.

ETİKETLER
TBMM Balıkesir Balıkçılık
Sıradaki Haber
Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 17 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:34
Murat Kurum: İstanbul'da değişim vakti gelmiştir
22:13
Ganalı şef, 227 saat yemek pişirerek dünya rekoru kırdı
22:08
Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde eğitime yarın için ara verildi
21:53
AK Parti yerel seçim beyannamesini ay sonuna doğru açıklayacak
22:01
Bartın'da kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi
21:43
CHP'de Parti Meclisi toplandı: Yerel seçim hazırlıkları görüşülüyor
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
FOTO FOKUS
CHP ile DEM Parti ittifak yapacak mı?
CHP ile DEM Parti ittifak yapacak mı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ