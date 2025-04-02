Çok Bulutlu 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA-DHA 02.04.2025 21:07

Tavuk döner yiyen 51 kişi hastanelik oldu

Kocaeli'de bir işletmede yedikleri tavuk dönerin ardından rahatsızlanan 51 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavilerinin ardından 50 kişi taburcu olurken, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tahlil edilmek üzere işletmeden numune aldı.

Tavuk döner yiyen 51 kişi hastanelik oldu

Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir dönercide dün akşam tavuk yiyen 51 kişide bir süre sonra mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleri başladı.

Söz konusu kişiler dün akşam ve gece saatlerinde peyderpey Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Körfez Devlet Hastanesi ve kentteki özel hastanelere başvurdu.

Yedikleri yemekten zehirlendikleri tahmin edilen 50 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 1 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmeden satışı yapılan dönerden numune alarak tahlile gönderdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

ETİKETLER
Kocaeli Gıda Zehirlenmesi
Sıradaki Haber
Nesli tehdit altında bulunan sarı benekli semender görüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:18
Kırmızı bültenle aranan 8 şüpheli Gürcistan'dan getirildi
10:12
Borsa güne yükselişle başladı
09:56
Anket: ABD'lilerin yüzde 58'i Trump'ın tarifelerinin ülke ekonomisine zarar vereceği görüşünde
09:55
Brent petrolün varili 72,73 dolardan işlem görüyor
10:22
Mart ayı enflasyonu açıklandı
09:45
Myanmar'daki depremlerde can kaybı sayısı 3 bin 85'e yükseldi
ABD'de üniversite öğrencilerinden "zincirli" protesto
ABD'de üniversite öğrencilerinden "zincirli" protesto
FOTO FOKUS
Mardin'i hortum vurdu: Çatılar uçtu, direkler devrildi
Mardin'i hortum vurdu: Çatılar uçtu, direkler devrildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ