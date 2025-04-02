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Türkiye
AA 02.04.2025 17:48

Uludağ'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu

Uludağ'daki otel yangınında ağır yaralanan Fikriye Usta, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta'nın ölümüyle otel yangınında yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Uludağ'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu

Uludağ'daki bir otelde 27 Mart'ta çıkan yangında milli kayakçı oğlu Berkin Usta ve eski milli kayakçı eşi Yahya Usta'yı kaybeden Fikriye Usta, yaralı olarak kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Fikriye Usta'nın ölümüyle otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Yoğun bakım ünitesindeki 7 günlük tedaviye rağmen kurtarılamayan Usta için yarın cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

Uludağ'da otel yangını: Gözaltı sayısı 5'e yükseldi
Uludağ'da otel yangını: Gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Ne olmuştu?

Uludağ'daki bir otelde yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından sevk edilen 110 personelle yangın söndürülmüştü. Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta, dumandan etkilenmiş, otelden bilinci kapalı çıkarılan Yahya Usta ve oğlu Berkin müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Hayati tehlikesi bulunan Fikriye Usta ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Uludağ'da kapatılan otelde yangın çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti
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