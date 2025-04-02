Uludağ'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu

Uludağ'daki bir otelde 27 Mart'ta çıkan yangında milli kayakçı oğlu Berkin Usta ve eski milli kayakçı eşi Yahya Usta'yı kaybeden Fikriye Usta, yaralı olarak kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Fikriye Usta'nın ölümüyle otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Yoğun bakım ünitesindeki 7 günlük tedaviye rağmen kurtarılamayan Usta için yarın cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Uludağ'daki bir otelde yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından sevk edilen 110 personelle yangın söndürülmüştü. Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta, dumandan etkilenmiş, otelden bilinci kapalı çıkarılan Yahya Usta ve oğlu Berkin müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Hayati tehlikesi bulunan Fikriye Usta ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.