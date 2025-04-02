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Türkiye
AA 02.04.2025 18:33

Ankara'daki AVM'ler "boykot" çağrılarından etkilenmedi

Başkent'te, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrasında CHP tarafından yapılan boykot çağrılarının ardından bugün alışveriş merkezlerinde (AVM) hareketliliğin devam ettiği gözlendi.

Ankara'daki AVM'ler "boykot" çağrılarından etkilenmedi

İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmalarının ardından yapılan boykot çağrıları sonrası, kentteki AVM'ler ve en çok tercih edilen merkezi noktalardan Kızılay'da vatandaşlar alışveriş yapmayı sürdürdü.

Bazı alışveriş merkezlerinde yoğunluk oluşurken, bazıları daha sakin kaldı.

Özellikle giyim, elektronik, kitap mağazaları ve kafelerde kalabalık dikkati çekerken, birçok vatandaşın ellerinde poşetlerle dolaştığı, kafeler ve yemek alanlarında yoğunluk oluştuğu görüldü.

Kızılay

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda ise vatandaşların açık alanlarda vakit geçirdikleri, mağazaları gezerek alışveriş yaptıkları görüldü.

Bazı kafe ve mağazalarda yoğunluk yaşanırken, bazı dükkanlarda ise iş yeri sahiplerinin müşteri beklediği gözlemlendi.

Restoran işletmecisi Murat Uyar, "Bizi etkileyen bir boykot olmadı, çünkü biz gıda üzerineyiz. Marka ya da belirli firmalarla bir bağımız olmadığı için. Bizi kapsayan bir durum olmadı yani. Açıkçası biz günlük rutin işlerimizi, müşteri ağırlığımızı devam ettiriyoruz. Günlük sayımıza, hedefimize devam ediyoruz" dedi.

"Bugün niye alışveriş yapmıyoruz, esnafı niye zor duruma düşürüyoruz, bunun amacı ne?"

Boykot çağrılarını yanlış bulduğu değerlendirmesinde bulunan Uyar, şunları kaydetti:

"Bunu daha önce nerelerde denediler? Daha önce denedi mi bunu, çağrıyı yapanlar, bir de buna bakmak lazım. Niye yapıyorsunuz yani 2 Nisan'ın özelliği ne, Türk esnafından neden alışveriş yapmıyoruz ya da herhangi bir firmadan neden alışveriş yapmıyoruz, bunun altında yatan gerekçe ne, bunlara bakmak lazım. Bugün niye alışveriş yapmıyoruz, esnafı niye zor duruma düşürüyoruz, bunun amacı ne? Neden böyle bir çağrı yapıldı? Altını neyle doldurdular ona bakmak lazım. Ben yanlış olarak değerlendiriyorum."

"Kesinlikle etkilenmedik"

Mağaza işletmecisi Barış Tuğra da boykot çağrılarından etkilenmediklerini ve normal seyrinde satışlarına devam ettiklerini belirtti.

Tuğra, "Bu boykotun bize karşı bir etkisi yok. Zaten içerisi gördüğünüz gibi kalabalık. Her türlü kıyafet bulunuyor, aldığımız ürünler Türk malıdır, yerli üretim yani" diye konuştu.

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