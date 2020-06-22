Haber Giriş: Kaynak: İHA
Tatvan'da şiddetli sağanak, taşkına yol açtı
[Fotoğraf: İHA]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan sağanak, köylerde taşkına sebep oldu. Bazı bölgelerde dereler taştı, araçlar ve evler su altında kaldı.
Tatvan ilçe genelinde etkili olan sağanak sebebiyle bazı bölgelerde taşkın meydana geldi.
Şiddetli şekilde etkili olan sağanak özellikle köylerde hayatı olumsuz etkiledi.
Ekinlerin zarar gördüğü Sarıkum köyünün bazı bölgelerinde dereler taştı, araçlar ve evler sular altında kaldı.
[Fotoğraf: İHA]
"Traktör sel sularına kapıldı"
Sarıkum köyündeki derelerin taşması sonucu bir traktör sele kapıldı.
Sel sonucu sürüklenen traktör kullanılamaz hale gelirken, traktörün kurtarılması için köylüler ve iş makinalarının yardımıyla seferberlik başlatıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Uzun uğraşlar sonucunda sele kapılan traktör ancak kurtarılabildi.
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