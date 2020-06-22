Kartal açıklarında seyir halindeki özel bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Arızalanan teknedeki 3'ü çocuk 5 kişi, olay yerine gelen ekipler tarafından Kıyı Emniyetine ait bota alındı.

4,5 metre boyundaki arızalanan tekne ise yine Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından Pendik Marina'ya çekildi.

Tahliye edilen vatandaşların durumlarının iyi olduğu aktarıldı.