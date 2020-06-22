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Kartal açıklarında tekne arızalandı: 5 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Kartal açıklarında arıza yapan teknede bulunan 3'ü çocuk 5 kişi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı. Tahliye edilen vatandaşların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kartal açıklarında seyir halindeki özel bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.
Arızalanan teknedeki 3'ü çocuk 5 kişi, olay yerine gelen ekipler tarafından Kıyı Emniyetine ait bota alındı.
4,5 metre boyundaki arızalanan tekne ise yine Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından Pendik Marina'ya çekildi.
Tahliye edilen vatandaşların durumlarının iyi olduğu aktarıldı.
Etiketler: İstanbul tekne arızası kıyı emniyeti Pendik MarinaSon Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 03:59
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