Tatil sezonuyla birlikte atlı jandarma birlikleri de sahile indi

İlçenin en çok turizm hareketliliğinin yaşandığı bölgelerinden Sarımsaklı, Badavut plajları ve Şeytan Sofrası bölgesinde yaz sezonu boyunca atlı jandarma birliği devriye görevi ifa edecek.

Ayvalık'ta görevlendirilen 3 at ve 5 personelden oluşan birlik, sahil bölgesi, plajlar ile Şeytan Sofrası bölgelerinde meydana gelebilecek muhtemel olayları önlemek ve düzensiz göçle mücadele etmek amacıyla çalışacak.

[Fotoğraf: AA]

Atlı timlerin görevi 9 Eylül'e kadar sürecek

Nevşehir Jandarma At-Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) yetiştirilen "Heybet", "Hisar" ve "Gençer" isimli atlarla gerçekleştirilen uygulama, tatilcilerin ilgisini çekiyor.

Bazı tatilciler, eğitimli ve uysal atları severek atlı jandarmalarla fotoğraf çektiriyor.

[Fotoğraf: AA]

Küçükköy Jandarma Karakolu bahçesindeki harada göreve itina ile hazırlanan atlar, devriyenin ardından bir sonraki gün için yıkanıp tımarları yapılarak hazır hale getiriliyor.

Bu arada, atlı timlerin bölgede 9 Eylül'e kadar görev yapacağı belirtildi.

Tatilciler uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.