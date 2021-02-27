Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 19:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taşova Belediye Başkanı Öztürk'ün COVID-19 testi pozitif çıktı
Yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalanan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, tedavi altına alındı.
Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, 2 gün önce halsizlik, baş ağrısı şikayetleriyle Taşova Devlet Hastanesinde test yaptırdı.
COVID-19 testi pozitif çıkan Öztürk, hastanede tedavi altına alındı.
AK Parti Taşova ilçe Başkanı Tekin Sobacı, Öztürk'ün hastanede tedavisinin devam ettiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.
Öztürk'e geçmiş olsun dileklerini ileten Sobacı, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka riayet etmeleri konusunda uyardı.
Etiketler: Koronavirüs
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