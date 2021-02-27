Gençler, devlet yetkililerince yaşadıkları Aşağı Kayalar köyünden araçlarla alınarak il merkezindeki Merga Bütan Kayak Merkezine getirildi. 30 gence, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Kayak Federasyonu tarafından gönderilen kayak takımları hediye edildi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla kayak yaptılar

Hayallerinin gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşayan gençler, ellerindeki Türk bayraklarıyla pistte kayak yaptı.

Akbıyık, Hakkari'nin kar ve kış turizmi anlamında hızla ilerlediğini belirterek, kentteki kayak merkezinin büyük rağbet gördüğünü dile getirdi. Kayak takımı hediye edilen gençlerin bu branşta önemli başarılara imza atmasını temenni ettiklerini söyledi.

"Bu bizim en büyük hayalimizdi"

Gençlerden Cemal Avcı ise yaptıkları tahta kayakla karlı tepelerde kayarak gündeme geldiklerini hatırlattı:

"Bize bu kayak takımlarını hediye ettiler. Bu kez de profesyonel kayaklarla kayak yapıyoruz. Burada çok eğlenceli anlar yaşadık. Bu bizim en büyük hayalimizdi. Acemi de olsak iyi kayak yaptığımızı düşünüyorum. Bugün o hayalimiz gerçekleşti. Bu kayaklarla kaymak harikaydı. Şu ana kadar yaşadığımız en güzel anlardan birisi buydu”.