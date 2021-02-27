İstanbul’un önemli su kaynaklarından biri olan Alibeyköy Barajı’nın bir bölümünde bulunan onlarca ölü balık dikkat çekti. Balıkların yakınında ölmüş karabatak kuşu da yer alırken balık tutmaya gelenler daha önce böyle bir şey görmediklerini söyledi.

Balıkların ve kuşların neden öldüğü ise, henüz bilinmiyor. Balıkları kaçak avlanan kişilerin de bırakarak uzaklaşmış olabileceği düşünülüyor.

Alibeyköy Barajı’na sıksık geldiğini belirten Mustafa Erutku, ilk defa böyle bir manzara ile karşılaştığını ifade etti:

"Bu mahallede oturuyoruz, genellikle geldiğimiz yer. Daha önce hiç karşılaşmadık burada böyle bir şeyle. O yüzden bazı yerlere haber verdik. Dün daha çoktu. Bugün geldiğimizde daha az, birisi aldı büyük ihtimalle.

Suyun dibini tam göremediğimiz için bilmiyorum ne kadar vardır. Neyden kaynaklanıyor bilmiyorum suda zehir olabilir, fabrika atığı olabilir… Arkada yüzen karabatak kuşlarını da ölü halde gördük."