Erbakan Vakfı tarafından düzenlenen anma etkinliğinde Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Anma etkinliğinde konuşan Erbakan'ın oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, babasını özlem ve hayırla yad ettiklerini söyledi.

Fatih Erbakan, bu yıl Erbakan'ı feraset özelliği doğrultusunda, "Dünden Bugünü Anlatan Erbakan" sloganıyla andıklarını ifade etti.

Erbakan Vakfı'nın da başkanı olan Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan'ın iş başına geldiğinde ve yetki sahibi olduğunda adalet ile bereketi tesis etmesiyle nam salan bir lider ve devlet adamı olduğunu kaydetti.

Fatih Erbakan, "Bugün Türkiye'nin dört bir yanında her kesimden insan 'Erbakan' denildiği zaman 'bolluk' diyor, 'bereket' diyor, 'adalet' diyor, 'refah' diyor. Bu da bizler için en büyük bir manevi mirastır. Bizler de onun yolundan yürüyen dava erleri olarak bu istikamette ve bu manevi mirastan istifade ederek yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"Eylemleri, söylemleri ve fikirleri, düşüncesi, zihniyeti birbiriyle paraleldi"

Merhum Erbakan'ın düşündüğü gibi konuşan ve konuştuğunu yapan bir insan olduğunu dile getiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, şöyle devam etti:

"Eylemleri, söylemleri ve fikirleri, düşüncesi, zihniyeti birbiriyle paraleldi. Başka şey düşünüp başka şey konuşan değil, konuştuğunu uygulamayan değil, düşündüğü gibi konuşan ve konuştuğunu yapan, gerçekleştiren bir kimseydi. Erbakan Hocamız hepimizin çok iyi bildiği gibi sadece milletimizin, sadece İslam aleminin değil, bütün insanlığın dünya ve ahirette saadete ve selamete ermesi için canla başla mücadele etti. Bu mücadelesinde yürümüş olduğu istikamet üç temel sacayağı üzerinde oturuyor. Bir tanesi nefse esaret yerine nefis terbiyesi. İkincisi materyalizm yerine maneviyatçılık, önce ahlak ve maneviyat sancağı. Üçüncüsü de kuvveti değil, hakkı üstün tutmak."

Babasının "örnek insan, örnek Müslüman, örnek mücahit ve gerçek bir dava adamı" olduğunu kaydeden Erbakan, "Cenabıallah, inşallah gösterdiği yolda yürümeyi ve gösterdiği hedeflere Milli Görüş'ün ikinci 40 yılında hep birlikte ulaşmayı nasip eylesin" ifadesini kullandı.

Anma etkinliğine Necmettin Erbakan'ın kızı Elif Erbakan'ın yanı sıra Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi, Erbakan Vakfı İstanbul İl Başkanı Numan Balcı, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, bazı partililer ile sevenleri katıldı.